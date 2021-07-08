Украина отказалась покупать электроэнергию с белорусской АЭС — премьер Литвы

Украина отказалась покупать электроэнергию с белорусской атомной электростанции. Она построена по российскому проекту и расположена в 50 км от Вильнюса.

Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните после переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

— Мы обсуждали ситуацию в Беларуси и гибридную агрессию, которая сейчас проводится режимом Лукашенко. Мы считаем, что нужно поблагодарить премьер-министра за поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию с белорусской АЭС, — заявила она.

Ингрид Шимоните надеется, что со временем Украина откажется от опасных поставщиков и сможет перейти на зеленую энергетику, как это делают в Европе.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина планирует полностью отказаться от электроэнергии из РФ и Беларуси до 2023 года. После этого она должна интегрироваться в электрическую сеть Европейского Союза.