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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

Вблизи Крыма: в Украине заработал крупнейший полигон Вооруженных Сил

Вблизи Крыма: в Украине заработал крупнейший полигон Вооруженных Сил

В Херсонской области начал свою работу крупнейший полигон Вооруженных Сил Украины.

Создание площадки Ягорлык началось еще в 2018 году. Общая площадь полигона составляет около 3,7 тыс. га.

До этого самой масштабной испытательной площадкой был центр Чауда, расположенный в Крыму. После аннексии полуострова полигон был потерян.

По словам заместителя начальника Генштаба ВСУ Радиона Тимошенко, по состоянию оснащения новосозданный полигон Ягорлык — это один из самых современных полигонов Европы.

— Все время, пока шло строительство полигона, он уже использовался по назначению, хоть и с некоторыми ограничениями. Этого требовали неотложные нужды Вооруженных Сил. Сейчас основные работы по обустройству завершены. В то же время, работа по совершенствованию инфраструктуры будет продолжаться дальше, — сообщил генерал-лейтенант.

Полигон Ягорлык предназначен для:

  • стрельб из всей имеющейся номенклатуры вооружения армии;
  • испытаний перспективного оружия большой дальности поражения;
  • ведения противовоздушного боя;
  • управления авиацией.

В ближайшее время на полигоне состоятся стрельбы артиллерийской системы Богдана на дальности до 40 км.

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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