Андрей Ермак и Виктория Нуланд обсудили предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

Они также обменялись мнениями относительно прогресса в воплощении ключевых реформ в Украине.

Ермак и Нуланд коснулись сферы судопроизводства, антикоррупции и корпоративного управления. Они говорили о дальнейшем двустороннем сотрудничестве в энергетической отрасли.

— Собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня и содержательное наполнение предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в США, — сообщает пресс-служба ОПГ.

Собеседники констатировали схожесть подходов и оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности, в результате реализации российского проекта Северный поток-2.

Также отдельное внимание было уделено ситуации на Донбассе и вдоль границ нашей страны, потенциальным угрозам российско-белорусских учений Запад-2021.

Заместитель госсекретаря выразила неизменную поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России.