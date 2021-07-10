В Черном море завершились учения Sea Breeze, которые начались 28 июня.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме: корабли прошли более 12 тыс. миль, водолазы 330 раз спускались под воду, летчики более 80 часов провели в воздухе, украинские и американские морские пехотинцы, военные Молдовы и Грузии совместно отрабатывали мероприятия на суше в трех областях Украины.

— Это еще раз продемонстрировало нашу способность выполнять общие задачи по стандартам НАТО, — отметил командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа.

Командующий также заявил, что первый корабль-участник уже отправился домой.

Источник: ВМС

Фото: ВМС