Погода в Украине 13 июля в большинстве регионов будет пасмурной и дождливой, однако в некоторых областях будет светить солнце.

Прогноз погоды в Украине на 13 июля

13 июля на юге Украины ожидаются дожди с грозами, солнечно будет только в Запорожской области. Температура воздуха днем ​​+27, +29, ночью — +17, +19.

На востоке солнечно и без осадков. Дневная температура воздуха +31, +33, ночью похолодает до +16, +18.

В северных областях погода будет солнечной, синоптики прогнозируют дождь с грозой лишь в Житомирской области. Днем столбик термометра будет показывать в среднем +31, +33, ночью — +17, +19.

На западе пройдет небольшой дождь с грозой, однако в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях будет солнечно. Температура воздуха в дневное время — +31, +33, в ночное опустится до +17, +19.

В центральных областях будут преобладать дожди с грозами, на Полтавщине и Днепропетровщине будет светить солнце. Днем +30, +32, ночью +17, +19.

В Киеве небольшой дождь с грозой, днем ​​+31, +32, ночью +18, +20.