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Факты / Украина
Вікторія Гірко |

Запуск рынка земли: количество желающих продать свои участки превысило полтысячи

земля, ринок землі

С начала запуска рынка земли в Украине, который стартовал 1 июля, заключены 532 земельные сделки о продаже участков.

Так, за 11 дней 3 286 нотариусов подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру, из них 3 101 получили положительный ответ, 123 — еще ожидают рассмотрения, а 433 получили отказ.

Больше всего желающих продать землю в Киевской области, где зарегистрировано 62 сделки. На втором месте Полтавская область (53 сделки), а на третьем — Винницкая (52 сделки).

Не слишком хотят продавать свои земельные участки жители Николаевской области. Здесь за 11 дней заключили только 3 сделки. Также не спешат это делать в Кировоградской (4 сделки), Ивано-Франковской (6 сделок) и Запорожской областях (7 сделок).

С 1 июля в Украине стартовал рынок земли. Продать наделы можно не дешевле нормативно-денежной оценки. Средняя цена — около 30 тыс. грн за гектар.

Запуск рынка земли: количество желающих продать свои участки превысило полтысячи

Где в Украине самые дорогие и самые дешевые гектары — читайте в нашем материале.

Источник: Минагрополитики

Фото: Pexels

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