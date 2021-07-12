Запуск рынка земли: количество желающих продать свои участки превысило полтысячи

С начала запуска рынка земли в Украине, который стартовал 1 июля, заключены 532 земельные сделки о продаже участков.

Так, за 11 дней 3 286 нотариусов подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру, из них 3 101 получили положительный ответ, 123 — еще ожидают рассмотрения, а 433 получили отказ.

Больше всего желающих продать землю в Киевской области, где зарегистрировано 62 сделки. На втором месте Полтавская область (53 сделки), а на третьем — Винницкая (52 сделки).

Не слишком хотят продавать свои земельные участки жители Николаевской области. Здесь за 11 дней заключили только 3 сделки. Также не спешат это делать в Кировоградской (4 сделки), Ивано-Франковской (6 сделок) и Запорожской областях (7 сделок).

С 1 июля в Украине стартовал рынок земли. Продать наделы можно не дешевле нормативно-денежной оценки. Средняя цена — около 30 тыс. грн за гектар.

Где в Украине самые дорогие и самые дешевые гектары — читайте в нашем материале.