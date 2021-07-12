Президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться остановить строительство газопровода Северный поток-2.

Об этом во время брифинга сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

— Я думаю, о каких-то экономических компенсациях речи не будет. Президент будет пытаться остановить строительство Северного потока-2. Если же не удастся это сделать, то опять же, мы не говорим о компенсациях, а об определенных гарантиях безопасности. Скорее всего, если речь пойдет о них, то они будут касаться возвращения временно оккупированных территорий — отметил он.

Сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Германии. В 20.00 он встретится с канцлером Ангелой Меркель.

Темами встречи станут двусторонние отношения между Украиной и Германией, выполнение Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.

Больше о том, зачем Зеленскому встреча с Меркель, — читайте в нашем материале.