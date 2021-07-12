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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Желтый уровень опасности: Киев накроют гроза с ливнем

Злива

В Киеве в ближайшие час-два и до конца суток 12 июля ожидаются ливни с грозами, что соответствует первому или желтому уровню опасности.

Поэтому столичные власти обращаются к киевлянам с просьбой во время грозы закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

В случае падения деревьев или веток, а также, если в результате непогоды травмировались люди, немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

В то же время в КГГА заверили, что во время ливней на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника.

В других областях Украины сегодня также ожидаются локальные грозовые дожди, временами ливни, возможен град и шквалы.  Только в западных областях осадки не прогнозируются.

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Источник: КГГА

Фото: ГСЧС

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