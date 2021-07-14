В Украине до конца июля создадут специализированные подразделения по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Постановление об их создании подписали генеральный прокурор Ирина Венедиктова, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

После этого в подразделения передадут материалы уголовных производств этой категории.

По убеждению генерального прокурора Ирины Венедиктовой, благодаря созданию новых подразделений удастся повысить эффективность расследования и улучшить его качество.

– Вопрос создания единой системы назрел уже давно. Сейчас только четверть уголовных производств относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, направлены в суд. Только около 20 касаются нарушения законов и обычаев войны, – объясняет генпрокурор.

По ее словам, эффективное уголовное преследование за тяжелые преступления, в частности против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, является обязанностью Украины в соответствии с ее международными обязательствами.

К тому же, на недостатки расследования Украиной военных преступлений и преступлений против человечности указывал прокурор Международного уголовного суда в отчете за 2020 год.

Для прокуроров и следователей, специализирующихся на расследовании преступлений этой категории, совместно с Тренинговым центром прокуроров Украины проведут обучение.

– Расследование военных преступлений, преступлений против человечности, актов агрессии требует высокого уровня специальных знаний. Здесь важно владение нормами применения международного гуманитарного и международного уголовного права. Поэтому мы будем развивать способность нашей национальной системы уголовной юстиции путем повышения квалификации прокуроров и следователей, – подчеркнула Ирина Венедиктова.

Структурные единицы будут действовать в составе центральных аппаратов СБУ и Национальной полиции Украины, а также их региональных и территориальных органов в Донецкой и Луганской областях.

Они напрямую будут работать с Департаментом надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора и соответствующими управлениями в Донецкой и Луганской областных прокуратурах.

Сейчас в Украине продолжается расследование более 19 тыс. преступлений, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации и совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Всего с 2014 года их зарегистрировано более 30 тыс.

За шесть последних лет завершено расследование и направлено в суд более 6,5 тыс. уголовных производств.

В 2021 году обвинительные акты в отношении более 500 уголовных правонарушений этой категории направлены в суд.