19 июля в Украине состоится экзамен по владению государственным языком, который будут проходить претенденты на должности в органах государственной и местной власти, а также лица, которые хотят получить гражданство Украины.

Об этом рассказала руководительница Национальной комиссии Украины по стандартам государственного языка Орыся Демская.

Регистрация на экзамен начнется 16 июля в 00:01. С 19 июля в течение двух недель экзаменационные сессии будут проходить ежедневно в будние дни: первая будет начинаться в 9:30, а третья в 15:30.

Нацкомиссия проанализирует процесс проведения экзаменов, работу экзаменаторов и количество участников. Если желающих сдать экзамен по украинскому языку будет много, сессии продолжат еще на некоторое время.

Результаты экзамена появятся максимум за 15 дней. По словам Демской, ведомство планирует разместить экзаменационные площадки в районных центрах. Сейчас они есть в таких городах: Киев, Полтава, Житомир, Винница, Луцк, Черкассы, Ивано-Франковск, Черновцы, Чернигов, Николаев, Рубежное.

Экзамен продлится 2 часа и будет состоять из четырех частей: двух тестовых блоков — Культура речи и Чтение, и двух заданий открытого типа — Письмо и Язык.

После сдачи экзамена участник получит соответствующий сертификат. Для украинцев это бесплатно, а иностранцам будет стоить 492 грн.