Украинские миротворцы в Конго: интервью о службе с миротворцем Михаилом Шуром

15 июля отмечают День украинских миротворцев — людей, которые едут за тысячи километров от дома и жертвуют собой, чтобы обеспечить мир и безопасность тем, кто в этом нуждается.

С 2012 года Вооруженные силы в составе миссии ООН участвуют в стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго.

Одна ротация может длиться более года. В сентябре 2020-го в ДР Конго отправилась 12-я ротация украинских военных 18-го отдельного вертолетного отряда ВСУ. За этот период Украина потеряла троих защитников, сейчас в Конго находится 246 наших военнослужащих.

В центре Африки, Республике Конго, продолжаются бесконечные вооруженные конфликты. Бедность, природные катаклизмы и смертельные эпидемии — типичные характеристики этого государства, с которыми вынуждены сталкиваться и украинские военные.

Факты ICTV пообщались с летчиком Михаилом Шуром, который сейчас находится в составе украинского миротворческого контингента. Он рассказал нам об обязанностях украинских миротворцев в ДР Конго, их быте, досуге, а также об опыте эвакуации людей во время извержения вулкана Ньирагонго.

Чем занимаются украинские миротворцы в ДР Конго

Сейчас в ДР Конго выполняет задачи вертолетный отряд ВСУ. Ежедневно на них возложен ряд задач, в частности, эвакуация больных и раненых, доставка грузов и прочее.

— Прежде всего это перевозки войск и грузов, огневая поддержка сил миссии ООН, если есть такая необходимость, поисково-спасательные операции, демонстрация силы, разведывательные полеты, медицинские перевозки раненых или больных, материально-техническое обеспечение персонала и логистическая поддержка.

Ситуация в ДР Конго несколько стабилизировалась, говорит Михаил, поэтому к боевым действиям авиацию привлекают все реже — только в исключительных случаях, когда есть обострения.

— Это моя первая миссия в Конго, но если сравнивать с рассказами старожилов, то ситуация уже намного лучше. Потихоньку начинают выводить контингенты, а это говорит о том, что обстановка начинает стабилизироваться.

Начиная с октября, украинские миротворцы успели:

провести около 3 тыс. часов в небе Африки;

выполнить 3,2 тыс. полетов;

перевезти 1, 2 тыс. пассажиров и 430 тонн груза;

осуществить 25 экстренных медицинских эвакуаций.

Как стать миротворцем

Чтобы стать участником миротворческой миссии, нужно быть профессионалом. Главное условие — прохождение боевых действий на востоке Украины.

На одну должность могут претендовать несколько военных. Перед этим они проходят тесты на физическую и теоретическую подготовку, а также на психологическую устойчивость. Кроме того, каждая должность имеет ряд конкретных требований.

— Сюда едут не учиться чему-то, а уже конкретно выполнять задачи по назначению. Главное — это опыт. Дома собирают нас — два-три кандидата на одну должность, и выбирают, кто из нас лучше. Сдаем и теоретическую, и практическую подготовку, стрельбу, вождение, полеты. Это все потом оценивается, выбирают лучших, и они едут в ДР Конго.

День украинского миротворца в ДР Конго — какой он

Будни украинских миротворцев в ДР Конго проходят, как и у всех военных, делится Михаил Шур.

— Проживаем мы по 3-4 человека в комнатах, где в принципе все необходимое для проживания есть — кровати, шкафы, столы, кондиционеры. Окна снабжены москитными сетками, поскольку регион здесь специфический — есть малярийные насекомые. После подъема и завтрака централизованно организуется выезд, приезжаем на аэродром, готовим технику, тестируем ее, если все хорошо — приступаем к выполнению заданий.

Развлечений у миротворцев здесь немного. Если есть свободное время, они проводят его на спортивной площадке, могут еще играть в футбол или волейбол. На выходных для них работает сауна. Это, говорит Михаил, позволяет немного разгрузиться.

Правда, выходных практически нет, в готовности нужно быть 24 часа в сутки.

-Мы здесь действительно 24/7. Нас могут поднять и ночью, и в субботу, и в воскресенье. Выходных дней как таковых нет.

Еда военных в ДР Конго практически не отличается от украинской. Большая часть личного состава получила прививки вакциной CoviShield, причем дважды. О карантинных правилах здесь также не забывают — придерживаются социальной дистанции и носят защитные маски.

Извержение вулкана в ДР Конго

В мае в городе Гома, где сосредоточены силы украинских миротворцев, произошло извержение вулкана Ньирагонго. Украинские вертолетчики занимались эвакуацией людей в безопасные места.

В течение 19 дней экипажи четырех вертолетов перевозили местное население, персонал миссии ООН, военных. Ежедневно удавалось эвакуировать около 200 человек.

— Это было очень близко от нас — 15-18 км. У нас есть план эвакуации, где четко расписано, что должен делать каждый военный. Кроме того, на наши плечи легла почетная миссия эвакуировать представителей миссии — и гражданских, и военных. Так мы за день практически 200 человек эвакуировали.

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Местный колорит и жители

Украинские миротворцы пытаются строить дружеские отношения с местными жителями. Часто они навещают детские дома и привозят детям подарки.

— Они (местные жители, — Ред.) понимают, какие дела мы делаем, ведь порой без миротворцев здесь не очень хорошо. Также ездим в детский дом, детишек навещаем, подарки им возим — раз в 2-3 месяца, тетради привозим, продукты, подарки. Стараемся поддерживать отношения.

В Гоме, где проживает Михаил, температура воздуха в пределах + 22 — +24. Поскольку местность — горная, климатические условия более мягкие, нежели, например, в Либерии, где он также был в составе миротворческой миссии.

Военный делится: больше всего в этой местности ему запомнятся горы.

— В условиях горной местности я еще не летал. Впервые столкнулся — очень специфично, погода резко меняется в горах, и те же температурные режимы могут быть совершенно разные.

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Фото: 18-й отдельный вертолетный отряд ДР Конго