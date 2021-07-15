В Сумах ввели комендантский час для детей и подростков до 16 лет. Им запретили находиться на улице после 22.00.

Соответствующее решение принял городской совет города Сумы.

Ограничения касаются пребывания детей в развлекательных заведениях, кафе и ресторанах, а также других общественных местах.

Запрет будет действовать с 22:00 до 6:00. В это время вне дома можно находиться только в сопровождении одного из родителей или другого уполномоченного лица.

— Это сделано в целях профилактики правонарушений среди детей и молодежи, предупреждения криминогенной обстановки, совершения противоправных действий детьми, распространения употребления несовершеннолетними алкогольных напитков, продажи подросткам спиртных напитков, — объяснили в горсовете.

Ограничения уже вступили в силу.

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Источник: Сумской городской совет