16 июля в Житомирской, Киевской, Харьковской областях и в западных регионах Украины начали формироваться влажные очаги. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

17-18 июля повсюду в стране, кроме Юга, возможны локальные дожди и грозы, кое-где даже сильные и опасные ливни.

Жара в выходные дни на уровне +30-35° удержится в большинстве областей Украины.

В Киеве 17-18 июля будет жарко – +32-34°. Возможны локальные дожди в отдельных районах или на окраине столицы.

С начала следующей недели, 19 июля, дождей станет больше. В понедельник ощутимое ослабление жары почувствуют жители западных областей, а во вторник, 20 июля, более прохладный воздух распространится дальше по стране.

Дольше всего будет печь на Востоке и Юге, однако и туда на следующей неделе дойдет свежий воздух.

19 июля Киев почувствует первые признаки изменения воздушных масс: днем предполагается +28-30°. 20 июля в столице температура снизится до +25-28°.

Источник: Наталья Диденко

Фото: Наталья Диденко