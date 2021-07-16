Украина усилит контроль над добычей 137 видов полезных ископаемых — Данилов

В Украине определены 137 видов полезных ископаемых, лицензии на добычу которых будут выдаваться под особым контролем.

Об этом во время брифинга по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил секретарь Алексей Данилов.

— Определены 137 видов сырья, полезных ископаемых, которые будут под особым контролем нашего государства. Со стороны государства будут более тщательно выдаваться лицензии …

По словам главы СНБО такая инициатива поможет понять, где находятся недра, кто ими пользуется и сколько платит в бюджет.

Также Данилов заявил, что некоторые процессы также будут усиленно контролироваться. Это также связано с президентской инициативой о получении детьми средств за пользование недрами Украины. Это будет касаться лиц, родившихся после 1 января 2021 года.