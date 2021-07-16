Как работают и сколько зарабатывают пилоты истребителей — история Алексея Ждеда

Профессия пилота самолета-истребителя является одной из самых престижных во всем мире. Но ее реалии часто отличаются от наших представлений.

Как работают пилоты самолетов-истребителей, почему им нельзя фотографироваться перед полетом и сколько они зарабатывают — читайте в эксклюзивном интервью офицера 831-й бригады тактической авиации Алексея Ждеда проекту Оксиген и журналисту Фактів тижня Артему Куле.

Требования к пилотам и специальные костюмы

Алексей Ждед рассказывает: в авиации есть определенные требования к пилотам истребителей. Во-первых, они проходят профессиональный отбор. Во-вторых, им нужно иметь достаточно высокие показатели здоровья.

Поскольку пилотам приходится иметь дело с полетами в стратосфере, сверхзвуковой скоростью и большими перегрузками. Кстати, избежать их помогает специальный костюм.

— Во время перегрузки кровь оттекает от головы и у человека начинает темнеть в глазах. В костюме же есть специальные камеры, куда поступает воздух, за счет чего он фактически пережимает определенные части тела и предотвращает отток крови. Тогда меньше шансов потерять сознание, — говорит Алексей Ждед.

Обязательными элементами костюма пилота также являются шлем и специальная кислородная маска, которую надевают на лицо. С помощью нее поступает кислород во время подъема на высоту от 8 тыс. метров.

Также у пилотов есть еще один вид костюмов — высотный компенсирующий. Его надевают для защиты в случае разгерметизации кабины, то есть отказа или катапультирования на большой высоте.

Что самое худшее может произойти в полете

Самое худшее, что может случиться, если это обычный плановый полет, — это отказ авиационной техники, когда необходимо закончить полетное задание и выполнить посадку.

А может быть отказ авиационной техники, когда нужно принять решение о катапультировании:

— Тогда ты вытаскиваешь специальные ручки, которые находятся в кабине самолета, и после этого кресло с бешеной скоростью вылетает вверх примерно на 100 метров над самолетом, — рассказывает Алексей Ждед.

Предрассудки и что больше всего раздражает

По словам пилота, из плохих примет, с которой считаются до сих пор, осталась только одна. Она заключается в том, что нельзя фотографироваться перед полетом. Также Алексей Ждед делится, что лично его в этой работе раздражает только один момент — большой документооборот:

— Если ты выполнил полет, который в среднем длился час, на заполнение отчетной документации ты можешь потратить примерно часа четыре, — говорит он.

Сколько зарабатывают пилоты

Средняя зарплата пилота самолета-истребителя стартует от 20 тыс. грн в месяц. Но она зависит от выслуги лет и занимаемой должности.

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