Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим тишины и ранили двух украинских военных

Наемники из РФ на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за сутки и ранили двух украинских военных.

Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Старогнатовки, в районе Песков. Они применили артиллерию калибра 122-мм. Стреляли из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

— В результате вражеских обстрелов двое военных из состава Объединенных сил получили ранения. Защитники находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другого — удовлетворительное, — говорится в сообщении штаба ООС.

Также боевики обстреляли позиции ВСУ из стрелкового оружия у Чермалыке, а у Водяного, что на Приазовье. Стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров.

Вблизи Широкино и Павлополя российские боевики открыли огонь из минометов 82-го калибра. Также на севере Луганщины штаб зафиксировал пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10.

Обстрелы противника украинские подразделения не проигнорировали.

В то же время в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Фото: Штаб ООС