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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Дожди, грозы и жара до +35: погода в Украине на завтра, 19 июля (Карта)

Дожди, грозы и жара до +35: погода в Украине на завтра, 19 июля (Карта)

Погода в Украине в понедельник, 19 июля, будет жаркой, но местами пройдут дожди. Столбики термометров покажут до +35 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра.

Так, на западе дожди с грозами пройдут в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Днем будет от +23 до +29 тепла, а ночью от +16 до +18 градусов.

В центре и на севере страны также будет жарко. Днем столбики термометров покажут +32 до +34 тепла, а ночью в пределах +22 градусов. Ожидаются дожди в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

В юго-восточных областях в дневное время — от +31 до +35 тепла, а ночью ожидается от +19 до +23 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях дожди не пройдут.

Погода у Киеве 19 июля

В Киеве завтра днем температура воздуха достигнет +29 тепла, а ночью — в пределах 21 градусов. В столице также ожидается дождь с грозой.

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