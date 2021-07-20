21 июля Украина станет одной из стран Европы, где выпадет больше всего дождей и будет самый свежий воздух.

Значительную часть территории охватят грозы, временами сильные ливни, град и шквалы.

Избежать серьезной непогоды смогут только регионы на крайнем Юге и Волынь.

Особенность дождя 21 июля будет в том, что, пока одна улица будет страдать от ливня, соседскую осадки могут обойти вообще.

Температура воздуха на Западе, Севере, в большинстве центральных областей Украины 21 июля составит +22-27°. Прохладнее станет даже в Одесской и Николаевской областях.

Задержится жара 21 июля только на Востоке, в Днепропетровской, Херсонской областях, в Крыму и на южной части Востока. Столбики термометров покажут +30-34°. Однако уже 22 июля там также станет прохладнее.

В Киеве температура воздуха в среду снизится до +20°.

– 21 июля в столице будет мокро, ветрено и прохладно. Сильные ливни и шквалы могут спровоцировать опасные последствия, поэтому жителям Киева стоит заранее определиться, как и на чем лучше ехать по делам, – предостерегает синоптик Наталья Диденко.

Метеоролог советует позаботиться о безопасном месте для парковки автомобиля, закрыть окна, чтобы не было сквозняков, и не забыть о зонтике.

Источник: Наталья Диденко