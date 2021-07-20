Сегодня, 20 июля погода в Украине будет дождливой. Синоптики прогнозируют ливни в западных и центральных областях.

Также ожидаются грозы на всей территории Украины, кроме юго-восточной части.

По данным Укргидрометцентра, на Западе, кроме Волынской и Ровенской областей, пройдут значительные дожди.

В то же время в Центре местами пройдет град и шквалы от 15 до 20 м/с.

В Украине объявили I уровень опасности, желтый.

Также метеорологи заявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Ровенской, Житомирской, Черниговской, восточных, центральных и Запорожской областях

Температура воздуха в Украине 20 июля днем ​​будет достигать отметки +32, а ночью упадет до +17.