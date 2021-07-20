Сегодня, 20 июля погода в Украине будет дождливой. Синоптики прогнозируют ливни в западных и центральных областях.
Также ожидаются грозы на всей территории Украины, кроме юго-восточной части.
По данным Укргидрометцентра, на Западе, кроме Волынской и Ровенской областей, пройдут значительные дожди.
В то же время в Центре местами пройдет град и шквалы от 15 до 20 м/с.
В Украине объявили I уровень опасности, желтый.
Также метеорологи заявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Ровенской, Житомирской, Черниговской, восточных, центральных и Запорожской областях
Температура воздуха в Украине 20 июля днем будет достигать отметки +32, а ночью упадет до +17.