Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина
Анастасія Рогожінська |

Непогода в Украине: какие области сегодня накроет ливень

погода, негода, злива, дощ, діти під дощем

Сегодня, 20 июля погода в Украине будет дождливой. Синоптики прогнозируют ливни в западных и центральных областях.

Также ожидаются грозы на всей территории Украины, кроме юго-восточной части.

По данным Укргидрометцентра, на Западе, кроме Волынской и Ровенской областей, пройдут значительные дожди.

В то же время в Центре местами пройдет град и шквалы от 15 до 20 м/с.

В Украине объявили I уровень опасности, желтый.

Также метеорологи заявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Ровенской, Житомирской, Черниговской, восточных, центральных и Запорожской областях

Температура воздуха в Украине 20 июля днем ​​будет достигать отметки +32, а ночью упадет до +17.

Читайте
Жара до +40 и грозовые дожди: какой будет погода в Украине до конца лета

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка