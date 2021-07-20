В Киеве отключат газ: список улиц

В центральной части Киева отключат газоснабжение. Речь идет о домах на улицах Михайловской, Костельной, Трехсвятительской, Грушевского и Крещатик.

Как сообщили в пресс-службе Киевгаза, поставки приостановлены из-за прокладки распределительного газопровода низкого давления по улице Трехсвятительской.

Газ отключили:

ул. Михайловская, дома 2, 6, шестой, 2-в,

ул. Касательно, дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15,

ул. Трехсвятительская, дома 3,9,

ул. Крещатик, дом 8,

ул. Грушевского, четвёртый.

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А тем временем тарифы на отопление с начала нового отопительного сезона в Украине вырастут на 40-60%. Об этом во время брифинга заявил глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Попенко назвал несколько причин повышения тарифов на коммуналку в 2021 году. Главный фактор — это формирование новых цен на газ для теплокоммунэнерго и изменение ПСО.

Источник: Киевгаз