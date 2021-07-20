Зеленский и Санду договорились ускорить строительство моста через Днестр

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Молдовы Майя Санду встретились в Грузии и обсудили строительство моста через Днестр.

Особое внимание президенты уделили и проблематике развития транспортно-транзитного потенциала Украины и Республики Молдова.

— Стороны согласились с необходимостью ускорения реализации флагманского проекту в этой сфере — строительства пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь и Косэуць, — сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский и Санду обсудили первоочередные шаги по активизации торгово-экономического сотрудничества, определив ключевым направлениям экономического взаимодействия двух государств сотрудничество в сфере энергетики и реализации совместных инфраструктурных проектов, отметили в пресс служба.

Зеленский также подтвердил свое приглашение молдавской коллеге принять участие в учредительном саммите Крымской платформы, а также в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия независимости Украины.