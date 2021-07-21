Предварительной причиной аварии на Ровноазоте может быть несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода.

Об этом во время заседания правительства сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

— Если говорить о предварительной причине, то само предприятие функционирует с 1969 года. По предварительной информации, капитальный ремонт по замене трубопроводов не происходил в течение последних десятилетий. Поэтому предварительной причиной может быть несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода, — отметил он.

Денис Монастырский добавил, что, согласно информации ГСЧС, выброс газов, который произошел во время аварии, не представляет угрозы жизни и здоровью населения.

Об аварии на Ровноазоте стало известно вечером 20 июля. Это одно из крупнейших предприятий химпромышленности Украины.

Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль сразу объяснил, что на Ровноазот произошла аварийная остановка агрегата цеха азотной кислоты, из-за чего небо над предприятием стало оранжевого цвета.

Пострадавших в результате аварии нет. В ГСЧС подтвердили, что выброс оксида азота не помешал ни местным жителям, ни окружающей среде.