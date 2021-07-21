22 июля дождливо будет почти во всех районах Украины. Обойдут осадки только северную часть страны. Ветер также будет северным, его скорость будет достигать 7-12 м/с.
На Севере, по прогнозу синоптиков, – переменная облачность. Днем температура воздуха составит +24°, ночью столбики термометров опустятся до +16°.
На Западе 22 июля не предвидится осадков в Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Температура воздуха не поднимется выше +24° днем и +16° ночью.
В Центре дожди должны идти в течение всех суток. По сравнению с западными областями здесь будет на градус теплее и днем, и ночью – +25° и +17° соответственно.
На Востоке, несмотря на дождливую погоду, будет значительно теплее. В Луганской области воздух днем прогреется до +28°. Ночная температура будет ниже на восемь градусов – до +20°.
На Юге самым теплым регионом будет Одесская область – там дневная температура составит +20° и +19° ночная.
В столице Украины дождь возможен только ночью. Днем столбики термометров покажут +24°, ночью – +16°.
По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, погода в Украине в августе 2021 года будет жаркой лишь первые две недели.
Сразу после этого жители страны почувствуют резкое снижение температуры.
7-8 украинцев ждет мощная буря, а также незначительные дожди в начале, в середине и ближе к концу месяца.