22 июля дождливо будет почти во всех районах Украины. Обойдут осадки только северную часть страны. Ветер также будет северным, его скорость будет достигать 7-12 м/с.

На Севере, по прогнозу синоптиков, – переменная облачность. Днем температура воздуха составит +24°, ночью столбики термометров опустятся до +16°.

На Западе 22 июля не предвидится осадков в Волынской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Температура воздуха не поднимется выше +24° днем и +16° ночью.

В Центре дожди должны идти в течение всех суток. По сравнению с западными областями здесь будет на градус теплее и днем, и ночью – +25° и +17° соответственно.

На Востоке, несмотря на дождливую погоду, будет значительно теплее. В Луганской области воздух днем прогреется до +28°. Ночная температура будет ниже на восемь градусов – до +20°.

На Юге самым теплым регионом будет Одесская область – там дневная температура составит +20° и +19° ночная.

В столице Украины дождь возможен только ночью. Днем столбики термометров покажут +24°, ночью – +16°.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, погода в Украине в августе 2021 года будет жаркой лишь первые две недели.

Сразу после этого жители страны почувствуют резкое снижение температуры.

7-8 украинцев ждет мощная буря, а также незначительные дожди в начале, в середине и ближе к концу месяца.