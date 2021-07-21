По состоянию на утро 21 июля из-за непогоды в Украине, порывов ветра, дождей и гроз обесточены 838 населенных пунктов в 13 областях.

Больше всего пострадала Полтавская область. Здесь без света остаются 194 населенных пункта. Не лучше ситуация в Кировоградской и Черкасской областях, где обесточены 158 и 157 населенных пунктов соответственно.

В целом из-за непогоды в Украине пострадал ряд регионов. Поэтому без света также остаются населенные пункты Киевской области (121), Днепропетровской (38), Хмельницкой (37), Одесской 32, Сумской (28), Николаевской (24), Черниговской (19), Черновицкой (15), Винницкой (14) и Запорожской (1).

К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

Погода в Украине 21 июля не улучшится. Синоптики вновь прогнозируют ливни и грозы. Также ожидается снижение температуры.

Холоднее всего будет на Закарпатье. На западе ожидается дождь с грозой, температура будет колебаться от +21 до +24. Не обойдут дожди и южные области, но температура здесь будет значительно выше, днем ​​- от +26 до +32, а ночью от +19 до +24.