В Киеве будут судить двух мужчин за совершение террористических актов — ФОТО

В Киеве будут судить двух мужчин, причастных к совершению террористических актов путем заложения и детонации взрывоопасных устройств.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что злоумышленникам инкриминируют целый ряд статей.

Следователи установили, что двое киевлян причастны к взрывам в общественных местах столицы, а также закладке опасных предметов, похожих на самодельную взрывчатку в течении июля прошлого года.

Зафиксированы такие эпизоды:

17 июля 2020 задержанные взорвали радиоуправляемое самодельное взрывное устройство в помойке рядом со станцией метро Шулявская, пострадал один прохожий.

21 июля того же месяца преступники разместили самодельную взрывчатку между двумя автомобилями возле станции метро Минская, но устройство удалось вовремя обнаружить и обезвредить.

Уже 27 июля около мусоропровода одного из жилых домов на улице Нижний Вал произошел еще один взрыв, вызвали именно эти мужчины. Волной повредило окна второго и третьего этажей, а перед этим на месте преступления нашли записки с угрозами и требованием заплатить 50 биткоины, чтобы взрыва не произошло. На тот момент, 50 биткоинов — это почти $500 тыс.

Закладывали взрывчатку и угрожали: в Киеве будут судить двух подрывателей / 5 фотографий

Задержали взрывателей тот же день, во время обыска правоохранители изъяли составляющие для изготовления взрывчатки, несколько десятков мобильных телефонов, устройства для работы с платами, инструкции по изготовлению этих взрывоопасных устройств и стартовые пакеты.

Сегодня преступники находятся под стражей, досудебное расследование завершено.