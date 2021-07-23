В Государственной службе чрезвычайных ситуаций сообщили, что подозрительные пятна розовой жидкости неустановленного происхождения в Ровенской области оказались препаратом для борьбы с вредителями — Префектом.

Агрохимикат сертифицирован в Украине и направлен на уничтожение яиц личинок вредителей, которые портят урожай.

В ДСНС сообщили, что класс опасности Префекта третий из пяти.

Эксперты уже исследовали состав атмосферного воздуха вокруг участка с разлитым химикатом, который расположен рядом с селами Колоденка и Мятин.

Выяснилось, что в воздухе нет опасных веществ, которые могли бы повредить человеку, в том числе и диоксида серы.

Кроме воздуха, специалисты ГСЧС, Госэкоинспекции и Гидрометеослужбы взяли пробы почвы и самого вещества для исследований.

— Специалисты ЧСЧС Украины в Ровенской области координируют процесс утилизации сельхозпроизводителя вещества. Ситуация на контроле, — заверили в ведомстве.

Розовые пятна в Ровенской области

23 июля на сельскохозяйственном поле недалеко от Ровно заметили лужи с непонятным ярко-розовым веществом.

О проблеме сообщил местный житель села Колоденка.