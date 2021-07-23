На Донбассе в результате вражеского обстрела пророссийских боевиков ранен мирный житель.
Инцидент произошел 23 июля, во время обстрела незаконными вооруженными формированиями населенного пункта Марьинка утром.
По данным полиции Донецкой области, 52-летний мужчина получил осколочные ранения различных частей тела, когда находился недалеко от собственного дома.
Предварительная версия правоохранителей — взорвался неизвестный предмет во дворе во время обстрела.
Сейчас продолжается изучение всех обстоятельств происшествия, раненого транспортировали в медицинское учреждение
— По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины пр нарушение законов и обычаев войны, — сообщили в донецкой полиции.
Читайте: