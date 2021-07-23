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Факты / Украина
Софія Зінов'єва |

Осколки в разных частях тела: в Марьинке в результате обстрела пострадал мужчина

Осколки в разных частях тела: в Марьинке в результате обстрела пострадал мужчина

На Донбассе в результате вражеского обстрела пророссийских боевиков ранен мирный житель.

Инцидент произошел 23 июля, во время обстрела незаконными вооруженными формированиями населенного пункта Марьинка утром.

По данным полиции Донецкой области, 52-летний мужчина получил осколочные ранения различных частей тела, когда находился недалеко от собственного дома.

Предварительная версия правоохранителей — взорвался неизвестный предмет во дворе во время обстрела.

Сейчас продолжается изучение всех обстоятельств происшествия, раненого транспортировали в медицинское учреждение

— По факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины пр нарушение законов и обычаев войны, — сообщили в донецкой полиции.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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