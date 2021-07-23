Одесского чиновника Министерства обороны и его сообщника поймали на взятке.

Они пытались присвоить $1 млн за победу в тендере на строительство жилья для военных.

— Задержали руководителя одного из региональных управлений капитального строительства Министерства обороны и его подельника, — сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции.

Оперативники Управления стратегических расследований в Одесской области и следователи сообщили обоим фигурантам дела о подозрении.

По делу чиновников, которые требовали взятку, изъят ряд доказательств, в том числе и соответствующие документы, в которых заранее определен победитель.

Подозреваемым инкриминируют подготовку к совершению мошенничества в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Согласно сообщению Офиса генерального прокурора, чиновник и его сообщник намеревались получить взятку от представителя частной компании. Сумму должны біли указать в договоре на использование земельного участка, находящегося в пользовании Минобороны.

Там намеревались строить жилье для военнослужащих и членов их семей.

Обыски проводились по месту жительства подозреваемых и в их автомобилях, также проведены обыски у людей, которые могут быть причастны к этому преступлению.