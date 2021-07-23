После корректировки, которая будет проведена автоматически, сформируется конечный рейтинговый список по каждой специальности в учреждениях высшего образования.

Его должны были обнародовать не позднее 28 июля 2021.

По уточняющим данным, именно 28 июля абитуриенты с высокими баллами получат право поступления на одну из пяти бюджетных конкурсных предложений с наивысшим приоритетом.

Поступающие получают время до 18:00 часа 2 августа, чтобы представить оригиналы документов в высшие учебные заведения, где они рекомендованы к зачислению.

То есть будущим студентам дали всего три дня на то, чтобы подать оригиналы документов в вузы.

А пока абитуриенты, которые в 2021 году приняли участие в широком конкурсе на младшего бакалавра, бакалавра и магистра, а также магистра на основе бакалавра могут ознакомиться с промежуточными рейтингами.

Для этого надо зайти на сайт vstup.edebo.gov.ua, выбрать графу Широкий рейтинговый список, образовательный уровень, специальность и так далее.

Каждый абитуриент сможет увидеть все заявления, поданные на широкий конкурс, а также отследить свое место в общегосударственном рейтинге по выбранным специальностям.

Источник: ОСВІТА.UA