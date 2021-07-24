Ежегодно 24 июля Украина отмечает день освобождения Лисичанска от террористов “ЛНР”.

С момента освобождения город остается под контролем Украины.

Лисичанск под оккупацией

Под властью боевиков так называемой ЛНР Лисичанск оказался 22 мая 2014 года.

Накануне, заручившись поддержкой российских наемников, сепаратисты провели псевдореферендум за отделение города от Украины.

Как и в других захваченных населенных пунктах Донбасса, точное количество голосов никто не считал.

Под дулами автоматов Лисичанск “отделился” и вошел в состав псевдореспублики ЛНР. Все админздания города были захвачены боевиками: ситуация начала меняться в конце июля 2014 года.

Боевики бежали на ворованных авто: как семь лет назад военные освободили Лисичанск / 4 фотографии

Побег сепаратистов

Солдат 1-го штурмового батальона 24-й ОМБР Михаил Марченков вспоминает, что накануне штурма никаких данных по Лисичанску не было.

Задача освободить город появилось уже на подходе к Лисичанску, когда военные 24-й ОМБР встретились с батальоном Донбасс.

— Утро перед штурмом началось тихо. Никаких намеков на затяжные бои не было. Мы сидели, разговаривали с ребятами из Донбасса, пили кофе. Было понимание, что выживут не все, но все надеялись на лучшее.

Бои за город начались еще 22 июля: тогда же на почти 400 автомобилях боевики начали покидать Лисичанск.

Колонны угнанных у местных жителей авто охранялись РСЗО Град (советско-российская реактивная система залпового огня калибра 122 мм. — Ред.).

— В тот день меня с побратимами оставили на блокпосту возле города. Когда я услышал гул техники и увидел, как из Лисичанска возвращаются наши ребята, я понял: город наш.

Когда подняли украинский флаг

Окончательно Лисичанск был освобожден 24 июля. В 22.20 вечера украинские военные подняли флаг над городским советом.

В тот день в СНБО заявили, что бои за Лисичанск были длительными, поскольку президент отдал приказ не открывать огонь из тяжелой артиллерии и воздуха.

Город освобождался улица за улицей — исключительно с легким стрелковым оружием.

Многие жители города приветливо встречали украинских военных.

— Помню одного мужчину, который сдал нам вражеского снайпера. Бедняга шел домой с мешком на спине, в котором были ворованные компьютеры и мобильные телефоны, — вспоминает Михаил Марченков.

Меньше было тех, кто “расстроился” из-за бегства сепаратистов из Лисичанска. Во время боев за город и последующей зачистки украинские военные ликвидировали более 40 боевиков.

Уже после 27 июля в Лисичанск начали возвращаться жители, которые покинули город после оккупации: заработали магазины и аптеки, восстановили электроснабжение.

Лисичанск сегодня

Шахтерский город Лисичанск — один из старейших городов Донбасса. По состоянию на 2020 год здесь проживает более 109 тыс. человек.

От предприятия Лисичанскуголь в городе функционирует четыре шахты — имени Д. Ф. Мельникова, имени Г. Г. Капустина, Новодружеская и Привольнянская.

Всего в Лисичанске за последние 100 лет было построено почти 50 шахт.

Ежегодно 23-24 июля городские власти организуют праздничные мероприятия, посвященные освобождению города от сепаратистов.

В 2021 году в городе состоится торжественный митинг и возложение цветов к памятному знаку погибшим военнослужащим.

Также планируется многотысячное шествие жителей города по проспекту Победы и выступление военного оркестра.