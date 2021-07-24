Погода на 25 июля — прогноз погоды на завтра

Погода в воскресенье, 25 июля, будет жаркой по всей Украине. Столбики термометров покажут до +32 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

Так, на западе — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях будет солнечно. Днем от +26 до +29 тепла, а ночью от +14 до +16 градусов.

В центре и на севере страны также будет жарко. Днем столбики термометров покажут +29 до +32 тепла, а ночью — в пределах 17 градусов. Осадки в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях не ожидаются.

В юго-восточных областях в дневное время будет от +30 до +32 тепла, а ночью ожидают от +15 до +17 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях дождей не будет.

Погода в Киеве 25 июля

В Киеве завтра днем температура воздуха достигнет +29 тепла, а ночью будет в пределах +17 градусов. В столице тоже не будет осадков.