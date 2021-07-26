В Украине объявили штормовое предупреждение. От дождя и гроз 27 июля могут страдать западные области Украины. Там прогнозируют днем ​​местами град и шквалы 15-20 м/с. Это 1-й уровень опасности, а именно желтый.

Более того, 26-27 июля в восточных, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Жаркую неделю ожидают в Украине. Сегодня, в понедельник, будет без осадков, днем ​​ожидается + 26-31.

Дождливо будет только в некоторых областях. А вот столбики термометров покажут высокую температуру во всех регионах.

На юге и востоке днем температура воздуха составит до +32, в центре — до +30, на севере и западе — до +29. В Киеве столбики термометров будут показывать днем ​​от +27 до +29.

Ранее сообщалось, что в западные области вернутся дожди с грозами. Жарко будет в южных регионах, где температура воздуха достигнет +34. В восточных и центральных областях прогнозируют до +32, а в северных — до +31.

В Киеве будет стоять солнечная погода.

Источник: Укргидрометцентр