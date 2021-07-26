Погода на неделю в Украине с 26 июля 2021 по 30 июля 2021

С началом недели жара вернется в Украину. Но в некоторых регионах не обойдется и без осадков.

Так, в понедельник, 26 июля, дожди будут только в некоторых областях. А вот столбики термометров будут показывать высокую температуру во всех регионах.

На юге и востоке днем ​​она составит до +32, в центре — до +30, на севере и западе — до +29. В Киеве столбики термометров будут показывать днем ​​от +27 до +29.

Во вторник, 27 июля, в западные области вернутся дожди с грозами. Жарче всего будет в южных регионах, где температура воздуха достигнет +34. В восточных и центральных областях прогнозируют до +32, а в северных — до +31. В Киеве будет солнечная погода.

В среду, 28 июля, дожди с грозами накроют почти всю территорию Украины. Осадков не прогнозируют лишь в некоторых восточных и южных областях.

Столбики термометров на юге днем ​​будут показывать до +34, на востоке — до +32, в центре — до +32, на севере — до +28, на западе — до +30.

В четверг, 29 июля, дожди с грозами синоптики прогнозируют во всех регионах. Но жара все же не будет отступать.

На юге днем ​​до +34, на востоке до +32, в центре до +31, на севере до +31, на западе до +30. В Киеве также ожидаются дожди с грозами, температура днем ​​- от +29 до +31.

В пятницу, 30 июля, синоптики прогнозируют солнечную погоду на всей территории Украины. Осадки возможны лишь в некоторых западных и южных областях.

На юге столбики термометров будут показывать до +34, на востоке — до +32, в центре — до +31, на севере — до +31, на западе — до +30.