Правоохранители в Винницкой области разоблачили руководство одного из санаторно-лечебных заведений на присвоении 4,8 млн грн бюджетных денег. Эти средства с помощью коррупционной схемы выводили из кассы заведения.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, в течение нескольких лет деньги, которые отдыхающие платили за лечение и доплаты за продление срока путевок не были оприходованы, а поданные заявления и кассовые ордера были уничтожены.

— С целью сокрытия преступных действий и избежания уголовной ответственности, в частности, бывшая старший кассир санатория составляла и подписывала акты о результатах инвентаризации имеющихся средств, хранившихся в кассе санатория, куда были внесены заведомо ложные сведения. В ходе следствия будет дана оценка действиям других должностных лиц, причастных к преступной схеме, — сообщили правоохранители.

Согласно акту ревизии, сумма присвоенных средств составила 4,8 млн грн.

Экс-кассиру уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.