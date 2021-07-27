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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Олимпиада в Токио: стрелки Костевич и Омельчук принесли Украине третью бронзу

Олена Костевич, Олег Омельчук

Украинские стрелки Елена Костюк и Олег Омельчук получили бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио. Спортсмены соревновались в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд на дистанции 10 м.

В борьбе за третье место Костюк и Омельчук превзошли представителей Сербии Зорану Арунович и Дамира Микеца. Украинцы получили 16 очков против их 12.

Стрелков поздравил президент Национального комитета Сергей Бубка и пожелал в дальнейшем приносить Украине хорошие результаты.

Награда Костюк и Омельчук уже третья для Украины на Олимпийских играх. Первой бронзу получила дзюдоистка Дария Билодид.

Затем бронзовым медалистом стал фехтовальщик Игорь Рейзлин. Украина на Олимпиаде в столице Японии представлена ​​157 спортсменами.

Соревнования начались 23 июля и продлятся до 8 августа. Сейчас в медальном зачете лидируют США и Япония, в которых всего 19 и 13 наград. Подробнее об Олимпийских играх в Токио читайте в материале.

Фото: НОК

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