Украинские стрелки Елена Костюк и Олег Омельчук получили бронзовую медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио. Спортсмены соревновались в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных команд на дистанции 10 м.

В борьбе за третье место Костюк и Омельчук превзошли представителей Сербии Зорану Арунович и Дамира Микеца. Украинцы получили 16 очков против их 12.

Стрелков поздравил президент Национального комитета Сергей Бубка и пожелал в дальнейшем приносить Украине хорошие результаты.

????????????Скарбничка нашої збірної поповнилася третьою нагородою Токіо-2020.

Бронзу у змаганнях змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м) здобувають Олена Костевич та Олег Омельчук, перемагаючи у малому фіналі сербів Зорану Аруновіч і Даміра Мікеца. pic.twitter.com/WwzxzULSEd — НОК України (@OlympicUA) July 27, 2021

Награда Костюк и Омельчук уже третья для Украины на Олимпийских играх. Первой бронзу получила дзюдоистка Дария Билодид.

Затем бронзовым медалистом стал фехтовальщик Игорь Рейзлин. Украина на Олимпиаде в столице Японии представлена ​​157 спортсменами.

Соревнования начались 23 июля и продлятся до 8 августа. Сейчас в медальном зачете лидируют США и Япония, в которых всего 19 и 13 наград. Подробнее об Олимпийских играх в Токио читайте в материале.

Фото: НОК