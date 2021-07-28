29 июля дожди с грозами пройдут в большинстве регионов страны. Обойдут осадки только Юг Украины. Ветер в четверг будет юго-западным. Его скорость будет достигать 5-10 м/с.

Синоптики прогнозируют, что грозы на Севере прекратятся разве что только ночью. Температура воздуха составит до +31° днем и +20° ночью.

Похожая синоптическая ситуация будет и на Западе. В большинстве областей днем столбики термометров поднимутся до +29°. На градус теплее будет в Закарпатской области. Правда, там будет и самая прохладная ночь – +15-17°.

В восточных областях грозы не будут прекращаться ни днем, ни ночью. Дневная температура воздуха будет достигать отметки +32°, ночная – +19°.

Пройдут грозы и в Центре Украины. Правда, ночью, согласно данным Укргидрометцентра, их быть не должно. Дневная температура будет +31°, ночная – до +20°.

На Юге 29 июля будет солнечно и жарко – до +35° днем и до +22° ночью.

В столице синоптики также прогнозируют грозы. Температурные показатели не будут сильно отличаться от других регионов – до +31° днем и до +20° ночью.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, погода в Украине в августе 2021 года будет жаркой лишь первые две недели.

С 15 августа, в частности, в Киевской области станет несколько прохладнее – до +26-28°. С 19 августа температура воздуха продолжит снижаться и к концу месяца столбики термометров опустятся до +21-23°.