По состоянию на 7.00 28 июля из-за неблагоприятных погодных условий в Украине обесточены 65 населенных пунктов в пяти областях. Сейчас восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго.

Отсутствует электричество в 18-ти населенных пунктах Львовской области, 16-ти Киевской области и 16-ти Житомирской. На Волыни обесточены 10 городов и сел, а на Черниговщине — шесть.

Спасатели объявили штормовое предупреждение. В течение суток ухудшение погодных условий ожидается в западных, северных и центральных областях.

Украинцев предупредили о І уровне опасности, желтом. Грозы ожидаются в западных и северных регионах, а также в Винницкой, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях.

В некоторых населенных пунктах пройдет град. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/c.

Читайте: