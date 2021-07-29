Ливень в Черновцах затопил улицы: последствия непогоды в городе (ФОТО и ВИДЕО)

В Черновцах внезапный ливень, который продолжался около получаса, подтопил центральную часть города.

После сильного дождя на улице Главной в районе Центральной площади образовались значительные ручьи воды. Такая же ситуация сложилась на улицах Школьной, Богдана Хмельницкого и Гагарина, которые также подтопило.

Дороги превратились в реки: в Черновцах ливень подтопил улицы и железнодорожный вокзал / 3 фотографии

Задела непогода в Черновцах и территорию железнодорожного вокзала. Вода заполнила улицу возле станции, перон и железнодорожные пути.

Патрульная полиция Черновицкой области совместно со спасателями и неравнодушными гражданами ликвидируют последствия непогоды на трассе М-19, а также на улице Севастопольской, где сильный ветер повалил деревья.

Пока город оправляется от последствий непогоды, синоптики предупреждают, что погода в Украине 29 июля будет не лучше. В четверг дожди с грозами пройдут в большинстве регионов страны. Обойдут осадки лишь Юг Украины.

Синоптики прогнозируют, что грозы на Севере прекратятся разве только ночью. Температура воздуха будет составлять до +31° днем ​​и +20° ночью. Похожая синоптическая ситуация будет и на Западе. В большинстве областей днем ​​столбики термометров поднимутся до +29°.

Фото: Молодой буковинец, Патрульная полиция