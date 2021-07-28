Украина вводит сбор биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства для получения въездных виз. Эти изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Соответствующее постановление приняли на заседании правительства 28 июля.

Так, с 1 января 2022 года при оформлении украинской визы уполномоченные органы будут собирать биометрические данные. Это будет фотографирование лица и сканирование отпечатков пальцев обеих рук.

— Данные будут храниться в визовой информационно-телекоммуникационной системе пять лет, после чего будут уничтожаться, — сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В МИД утверждают, что фиксация биометрических данных позволит упростить процедуру идентификации иностранцев и лиц без гражданства после их прибытия в Украину.

Также это позволит усовершенствовать контроль за миграционными потоками, улучшить координацию миграционной политики и усилить борьбу с поддельными документами.

При этом некоторые заявители будут освобождены от требования предоставлять биометрические данные. В частности, это дети до 12 лиц, люди с дипломатическими или служебными паспортами, люди с физическими недостатками.

Напомним, ранее стоимость виз между Литвой и Украиной была снижена вдвое. Это касается виз для трудоустройства, обучения и воссоединения семьи.

Соглашение о снижении стоимости виз в Литву правительство утвердило 14 июля.