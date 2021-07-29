Президент Владимир Зеленский принял решение сменить начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего Объединенных сил.

Соответственно, с должностей уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.

Согласно указам президента, новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины стал Сергей Шаптала. Должность командующего Объединенных сил занял Александр Павлюк.

Владимир Зеленский отметил, что командиры всех уровней в Вооруженных силах, руководители в сфере обороны и в секторе безопасности должны активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации украинской армии и стопроцентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны.

— Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях, — отметил президент.

Кроме того, глава государства убежден, что эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.

27 июля также стало известно об отставке Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Соответствующее решение принял Владимир Зеленский. Место Хомчака в ВСУ занял Валерий Залужный — командующий войсками оперативного командования Север.