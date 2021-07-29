В среду, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего операции Объединенных сил 50-летнего генерал-лейтенанта Александра Павлюка.

Факты ICTV узнали, кто такой Александр Павлюк и на каких руководящих должностях он был.

Что известно об Александре Павлюке

Новоиспеченный командир ООС родился на Житомирщине, в Новоград-Волынском 20 августа 1970 года.

В 1991 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, а в 2004 году — Национальную академию обороны Украины.

Был командиром танкового взвода в городе Хилирслебен Западной группы войск в ФРГ с 1991 по 1993 год. Потом стал командиром танковой роты в Новоград-Волынском, а затем и заместителем танкового батальона.

С ноября 1999 по август 2003 года был командиром танкового батальона в Новоград-Волынском.

В 2006-2007 командовал украинским миротворческими силами в Косово.

— Для обеспечения мира на территории Косово после нестабильной ситуации, когда между сербами и албанцами произошел вооруженный конфликт. Мы справились великолепно. На уровне всех других стран украинский контингент выглядел достаточно мощно, в частности в вопросах подготовки личного состава, — уверяет офицер.

В 2017-2020 годах Павлюк был командующим войсками оперативной группировки Запад, после чего стал командующим подготовки командования Сухопутных войск Вооруженных сил.

В 2015 году ему присвоили звание генерал-майора, а в 2018 году — генерал-лейтенанта.

С лета 2020 года командующий подготовки командования Сухопутных Войск ВСУ.

Декларация Павлюка

По данным декларации Павлюка, он владеет земельными участками общей площадью 29 м² и 1,2 м² в Новоград-Волынском. Еще три земельных участка в собственности жены.

У его дочери Анастасии в Ровно есть квартира площадью 79,8 м². А на его жену в Новоград-Волынском записан жилой дом общей площадью 181,1 м².

У Александра есть легковой автомобиль Mitsubishi 2007 года выпуска, стоимостью 95 тыс.

В 2020 году Александр Павлюк получил 586 тыс. грн зарплаты. В то же время его жена получила 90 тыс. грн зарплаты в Новоград-Волынском управлении государственной казначейской службы Украины Житомирской области.

На посту командующего ООС Павлюк сменил Владимира Кравченко. Также новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины стал Сергей Шаптала.