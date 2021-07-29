Погода на 30 июля — прогноз погоды на завтра

Погода в пятницу, 30 июля, будет жаркой по всей Украине. Столбики термометров покажут до +32 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

Высокая температура ожидается в восточных и южных областях.

Так, на западе — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях будет солнечно. Днем от +26 до +29 тепла, а ночью от +14 до +17 градусов.

В центре и на севере страны также будет жарко. Днем столбики термометров покажут +29 до +30 тепла, а ночью — в пределах 17 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют сухую погоду.

В юго-восточных областях в дневное время будет от +30 до +32 тепла, а ночью ожидается от +15 до +21 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях пройдут дожди с грозами.

Погода в Киеве 30 июля

В Киеве — жарко и без дождей. Завтра днем температура воздуха достигнет +30, а ночью будет в пределах 17 градусов. В столице прогнозируют сухую погоду, без осадков. Но солнечно не будет. Предполагается облачность.