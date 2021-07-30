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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Ураган, ливни и грозы обесточили более 350 населенных пунктов в Украине

негода проблеми з електрикою

В результате осложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 353 населенных пункта в 13 областях Украины.

По данным ГСЧС, больше всего пострадала Киевская область — здесь 102 села сейчас без света из-за грозы и урагана, которые прошлись вечером 29 июля.

Без электричества также 71 населенный пункт в Черновицкой области, 39 – в Черниговской, 28 – в Хмельницкой, 21 – в Днепропетровской, по 20 – в Донецкой и Житомирской, 13 – в Кировоградской, 12 – в Запорожской, 10 – в Сумской, девять – в Черкасской, шесть — в Луганской и два — в Херсонской.

Сейчас ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

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Черновцы 29 июля накрыла непогода, затопило несколько улиц. Автомобили застревали в воде, во многих домах сорвало крыши и оборвало электропровода.

Деревья падали на дороги и машины, останавливалось движение всех троллейбусов.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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