31 июля Гидрометцентр прогнозирует дожди с грозами на Западе и Востоке страны, а также в Центре. В остальных регионах ожидается переменная облачность.

Подробнее о погоде в Украине на 31 июля читайте в материале Фактов ICTV.

На Западе страны ожидаются ливни с грозами. Днем температура будет колебаться от +28 до +30 градусов, а ночью похолодает до отметок в +14 — +16 по Цельсию.

В Северных областях ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +28 — +30, а ночью столбики термометров опустятся до отметок в +15 — +19 градусов.

В Центре также ожидаются дожди с грозами, однако в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях будет переменная облачность. Днем воздух прогреется до +29 — +31, а ночью будет прохладнее – от +16 до +19 по Цельсию.

На Востоке страны также стоит ожидать грозы. Днем столбики термометров покажут от +29 до +31 градуса, а ночью – от +16 до +19.

На Юге 31 июля будет жарко, синоптики не прогнозируют существенных осадков. Днем воздух прогреется до +32, а ночью до +22.

В Киеве осадков также не ожидается, а температурные показатели не будут существенно отличаться от других регионов. Днем столбики термометров покажут от +30 до +32, а ночью похолодает до отметок от +17 до +19.

После 15 числа ожидается похолодание до +26° — +28°, спрогнозировал народный синоптик.

А с 19 числа столбики термометров поползут вниз и остановятся на отметках от +21° до +23°.