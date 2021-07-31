На утро субботы, 31 июля, в Украине зафиксировано 2 251 869 случаев заражения Covid-19, а за сутки — 916, из них 61 ребенок, 43 медика.

Всего с начала пандемии коронавируса с болезнью удалось справиться 2 186 863 пациентам, а за сутки — 510. От осложнений, связанных с Covid-19, скончались 52 945 украинцев, а за последние 24 часа — 15.

За минувшие сутки было госпитализировано 486 инфицированных. С начала пандемии в Украине провели 11 381 585 ПЦР-тестов, а за последние 24 часа – 20 659.

Коронавирус в регионах

За сутки больше всего подтвержденных случаев инфицирования было зафиксировано в Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70), Днепропетровской (56) областях, а также в городе Киев (176).

г. Киев — 176 случаев;

Винницкая область — 9 случаев;

Волынская область — 6 случаев;

Днепропетровская область — 56 случаев;

Донецкая область — 73 случая;

Житомирская область — 27 случаев;

Закарпатская область — 11 случаев;

Запорожская область — 29 случаев;

Ивано-Франковская область – 22 случая;

Киевская область — 39 случаев;

Кировоградская область — 17 случаев;

Луганская область — 27 случаев;

Львовская область — 48 случаев;

Николаевская область — 22 случая;

Одесская область — 85 случаев;

Полтавская область — 28 случаев;

Ровенская область — 12 случаев;

Сумская область — 34 случаев;

Тернопольская область — 17 случаев;

Харьковская область — 70 случаев;

Херсонская область — 15 случаев;

Хмельницкая область — 41 случай;

Черкасская область — 13 случаев

Черновицкая область — 19 случаев;

Черниговская область — 20 случаев.

Вакцинация в Украине

За минувшие сутки в Украине было привито 150 080 человек. Одну дозу вакцины получили 88 219 человек, полностью иммунизированы — 61 861 человек.

С момента начала кампании вакцинации в стране прививку сделали 3 525 850 человек, из которых одну дозу получили 3 525 848 украинцев, а две дозы – 2 000 356 человек.

Источник: Минздрав