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Факты / Украина
Дмитро Кудрявцев |

Коронавирус в Украине: зафиксировано 916 случаев заражения за сутки

лікарня, коронавірус

На утро субботы, 31 июля, в Украине зафиксировано 2 251 869 случаев заражения Covid-19, а за сутки — 916, из них 61 ребенок, 43 медика.

Всего с начала пандемии коронавируса с болезнью удалось справиться 2 186 863 пациентам, а за сутки — 510. От осложнений, связанных с Covid-19, скончались 52 945 украинцев, а за последние 24 часа — 15.

За минувшие сутки было госпитализировано 486 инфицированных. С начала пандемии в Украине провели 11 381 585 ПЦР-тестов, а за последние 24 часа – 20 659.

Коронавирус в регионах

За сутки больше всего подтвержденных случаев инфицирования было зафиксировано в Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70), Днепропетровской (56) областях, а также в городе Киев (176).

  • г. Киев — 176 случаев;
  • Винницкая область — 9 случаев;
  • Волынская область — 6 случаев;
  • Днепропетровская область — 56 случаев;
  • Донецкая область — 73 случая;
  • Житомирская область — 27 случаев;
  • Закарпатская область — 11 случаев;
  • Запорожская область — 29 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 22 случая;
  • Киевская область — 39 случаев;
  • Кировоградская область — 17 случаев;
  • Луганская область — 27 случаев;
  • Львовская область — 48 случаев;
  • Николаевская область — 22 случая;
  • Одесская область — 85 случаев;
  • Полтавская область — 28 случаев;
  • Ровенская область — 12 случаев;
  • Сумская область — 34 случаев;
  • Тернопольская область — 17 случаев;
  • Харьковская область — 70 случаев;
  • Херсонская область — 15 случаев;
  • Хмельницкая область — 41 случай;
  • Черкасская область — 13 случаев
  • Черновицкая область — 19 случаев;
  • Черниговская область — 20 случаев.

Вакцинация в Украине

За минувшие сутки в Украине было привито 150 080 человек. Одну дозу вакцины получили 88 219 человек, полностью иммунизированы — 61 861 человек.

С момента начала кампании вакцинации в стране прививку сделали 3 525 850 человек, из которых одну дозу получили 3 525 848 украинцев, а две дозы – 2 000 356 человек.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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