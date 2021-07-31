На утро субботы, 31 июля, в Украине зафиксировано 2 251 869 случаев заражения Covid-19, а за сутки — 916, из них 61 ребенок, 43 медика.
Всего с начала пандемии коронавируса с болезнью удалось справиться 2 186 863 пациентам, а за сутки — 510. От осложнений, связанных с Covid-19, скончались 52 945 украинцев, а за последние 24 часа — 15.
За минувшие сутки было госпитализировано 486 инфицированных. С начала пандемии в Украине провели 11 381 585 ПЦР-тестов, а за последние 24 часа – 20 659.
Коронавирус в регионах
За сутки больше всего подтвержденных случаев инфицирования было зафиксировано в Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70), Днепропетровской (56) областях, а также в городе Киев (176).
- г. Киев — 176 случаев;
- Винницкая область — 9 случаев;
- Волынская область — 6 случаев;
- Днепропетровская область — 56 случаев;
- Донецкая область — 73 случая;
- Житомирская область — 27 случаев;
- Закарпатская область — 11 случаев;
- Запорожская область — 29 случаев;
- Ивано-Франковская область – 22 случая;
- Киевская область — 39 случаев;
- Кировоградская область — 17 случаев;
- Луганская область — 27 случаев;
- Львовская область — 48 случаев;
- Николаевская область — 22 случая;
- Одесская область — 85 случаев;
- Полтавская область — 28 случаев;
- Ровенская область — 12 случаев;
- Сумская область — 34 случаев;
- Тернопольская область — 17 случаев;
- Харьковская область — 70 случаев;
- Херсонская область — 15 случаев;
- Хмельницкая область — 41 случай;
- Черкасская область — 13 случаев
- Черновицкая область — 19 случаев;
- Черниговская область — 20 случаев.
Вакцинация в Украине
За минувшие сутки в Украине было привито 150 080 человек. Одну дозу вакцины получили 88 219 человек, полностью иммунизированы — 61 861 человек.
С момента начала кампании вакцинации в стране прививку сделали 3 525 850 человек, из которых одну дозу получили 3 525 848 украинцев, а две дозы – 2 000 356 человек.
Источник: Минздрав