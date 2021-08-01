104 личный кабинет — как внести показания счетчика газа и войти

104 — это портал для потребителей газа в Украине. С помощью него можно внести показатели счетчика газа и сверить их. Сервис 104 также позволяет оплатить тарифы за газ онлайн.

Перед началом работы с 104 прежде всего необходимо пройти регистрацию. Факты ICTV подготовили инструкцию, как зарегистрировать личный кабинет и пользоваться сервисом 104.

Какие данные нужны для регистрации на 104

— название компании-поставщика газа;

— номер лицевого счета (в системе поставщика);

— сумма последнего платежа за газ или номер счетчика газа;

— номер мобильного телефона;

— адрес электронной почты.

На один электронный адрес можно зарегистрировать один лицевой счет.

Разработчики рекомендуют во время регистрации использовать ПК для корректной работы сайта и сервисов.

После введения всех данных система предложит вам согласиться с условиями по обработке персональных данных. Без согласия регистрация будет отменена.

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Следующим этапом является заполнение персональных данных, в частности поставщика природного газа. Его необходимо выбрать из списка, а если его в перечне нет – это значит, что регистрация на сайте 104 и доступ к лицевому счету невозможны.

После введения данных проверьте ваш адрес электронной почты. На него будет отправлено письмо со ссылкой, по которой нужно перейти.

Обычно письмо приходит через несколько минут. Если вы регистрируетесь в период с 1 по 5 число, оно может прийти через несколько часов. Если письма нет — поищите в папке Спам.

После регистрации в личном кабинете можно передать показания счетчика.

Цены на газ в августе 2021

В августе базовые годовые цены на газ, на которые перевели всех бытовых потребителей, не изменятся и будут колебаться в диапазоне от 7,80 и до 13,50 грн за куб. м.

Самый высокий августовский тариф предложила потребителям компания Энергия страны. Меньше всего будут платить клиенты компаний Агросинтез Трейдинг (7,80 грн), Евода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн) и Нафтогаз Украины (7,96 грн).

В целом большинство поставщиков установили годовую стоимость газа на уровне 9 грн за 1 куб. м.