ГСЧС предупредила об опасной погоде в Украине 1 августа

Днем 1 августа в западных областях Украины ожидают грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с. Страну затронет циклон Гвидо, который сейчас бушует над Польшей и Словакией. Он принесет дождь.

ГСЧС предупредила о 1 уровне опасности — желтом.

— По данным Укргидрометцентра, днем ​​1 августа в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый). В Киевской области ближайшего часа, с содержанием днем ​​1 августа грозовые, — говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Накануне в Укргидрометцентре передавали о жаркую погоду. Температура воздуха в Украине достигнет +34.

Синоптик Наталья Диденко также предупреждает о Гвидо.

— Циклон с атмосферными фронтами сейчас крутится над Польшей и Словакией, дожди с грозами забрасывает еще и на Венгрию. Циклон имеет имя Гвидо (Guido). Завтра (1 августа — ред.) Атмосферный фронт этого Гвидо затронет грозовыми дождями западные области Украины, а также местами северную часть. Остальные нашей территории будет принадлежать сухой жаркой погоде, — написала она на странице в Facebook.

Она также добавила, что температура воздуха в течение дня в первый день августа этого лета составит + 29 + 32, на востоке и юге до +34. В западных областях воздух будет свежим на несколько градусов, + 26 + 30.

В Киеве августа дебютирует жарой, максимальная температура воздуха будет достигать +30. Кратковременный дождь, гроза — ожидается, более вероятный и серьезный — завтра вечером.