Погода на 2 августа — прогноз погоды на завтра

Погода в понедельник, 2 августа, будет дождливой по всей Украине, но столбики термометров покажут до +32 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.

Жаркая температура — в восточных и южных областях.

Так, на западе — в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях будет солнечно. Днем от +29 до +32 тепла, а ночью от +14 до +20 градусов.

В центре и на севере страны также будет жарко. Днем столбики термометров покажут +29 до +30 тепла, а ночью — в пределах 17 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют жаркую погоду, но с грозами и дождем.

В юго-восточных областях в дневное время будет от +29 до +33 тепла, а ночью ожидается от +15 до +21 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет сухо. А вот на всей остальной территории Украины ожидаются дожди с грозами.

Погода в Киеве 2 августа

В Киеве — тепло — до +29, дожди и ожидают грозу.

Завтра днем температура воздуха достигнет +29 тепла, а ночью будет в пределах 20 градусов.

По народному календарю, 2 августа почитают память пророка Ильи. В народе считается, что в этот день природа поворачивается “лицом к осени”, хотя жаркое лето может простоять еще долго.

В этот день устанавливается умеренное тепло. Световой день идет на убыль, а ночь становится длиннее.

Народные приметы 2 августа

Если 2 августа будет глухой гром — к тихому дождю, гром гулкий — к ливню, гром непрерывный — ожидайте град; гром гремит долго и не резко — к ненастью, если же отрывисто и не продолжительно — к ясной погоде.