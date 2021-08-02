День Независимости 2021: Владимир и Елена Зеленские проведут презентацию мероприятий

Сегодня, 2 августа, станет известна концепция празднования Дня Независимости Украины. Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская представят ее в рамках форума Ukraine30.

Вместе с другими спикерами они проинформируют обо всех запланированных мероприятиях ко Дню флага 23 августа и Дню Независимости 24 августа.

В частности, будет представлена ​​новая президентская награда — Национальная легенда. Также 24 августа в Украине состоится сразу два военных парада — в Киеве и Одессе.

Кроме Владимира и Елены Зеленских, на форуме 2 августа выступят министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, а также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Их доклады будут посвящены культурно-художественным мероприятиям ко Дню Независимости и проведению саммита инаугурации Крымской платформы.

День Независимости 2021

В 2021 году украинцы будут праздновать 30-ю годовщину независимости. Как ранее заявлял Владимир Зеленский, торжественные мероприятия продлятся три дня.

22 августа состоится премия, на которой наградят великих украинцев. Также в страну привезут оригинал Конституции гетмана Пилипа Орлика, которая считается первой украинской конституцией.

23 августа, на День флага Украины, во всех областных центрах поднимут большие государственные флаги. Сейчас в городах продолжаются работы по их установке.

Также 23 августа состоится концерт великих украинцев в Оперном театре и первый Саммит по деоккупации Крыма Крымская платформа.

24 августа, кроме военных парадов в Киеве и Одессе, пройдет большой концерт украинских звезд на столичном стадионе Олимпийский.