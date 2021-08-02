Голос моей души: на 30-летие Независимости в Киеве выступит тенор Андреа Бочелли

К 30-летию Независимости в Украине состоится концерт известного итальянского тенора Андреа Бочелли. Выступление будет называться Голос моей души.

Об этом рассказала одна из организаторов Ирина Ковальчук.

Все собранные средства с концерта пойдут на создание музея известного украинского живописца Ивана Марчука.

Выступление пройдет вечером 24 августа на НСК Олимпийский в Киеве.

Кроме Андреа Бочелли, на праздничной сцене появятся:

Оперные певицы, солистки Национальной оперы Украины Людмила Монастырская и Тамара Калинкина.

Народная артистка Украины, победительница Евровидения Джамала.

Народная артистка Украины Тина Кароль (в сопровождении Национального симфонического оркестра).

(в сопровождении Национального симфонического оркестра). Украинский национальный хор им. Григория Веревки.

— Концерт к 30-летию Независимости организовано с помощью партнеров и без использования государственных средств, — отметила Ирина Ковальчук.

Где можно увидеть концерт

Главной особенностью концертной программы станет сочетание различных сенсорных чувств с помощью искусства.

По словам организаторов, концерт классической музыки получит цветное измерение восприятия реальности благодаря живописи.

— В условиях дневного света, при котором будет происходить концерт, на экранах оживут видео с анимированными картинами Ивана Марчука, — рассказала Ирина Ковальчук.

Событие состоится в 17.00 24 августа на столичной площади Конституции.

Сцену будет установлен возле церемониального резиденции президента — Мариинский дворец.